Міністр оборони України зустрівся з начальником Генштабу ЗС Таїланду

Відкриваючи зустріч, міністр оборони України Павло Лебедєв наголосив, що співробітництво між Україною та Республікою Таїланд в оборонній сфері має широкі перспективи.

– Ми задоволені динамікою розвитку наших відносин у військовій та військово-технічній галузях. Найбільш перспективними є напрями двостороннього співробітництва у сфері військової освіти, щодо спільної участі наших підрозділів у міжнародних навчаннях та операціях з підтримки миру, – зазначив Павло Лебедєв.

Глава оборонного відомства України подякував начальнику Генерального штабу Збройних сил Королівства Таїланд за сприяння в організації плідної роботи військової делегації на чолі з міністром оборони України під час візиту до Королівства Таїланд на початку цього року.

– Завдяки якісній організації візиту, за короткий час нам вдалося відвідати багато з’єднань і військових частин Королівської тайської армії, ознайомитися з інфраструктурою та об’єктами, зразками бойової техніки та озброєння, відвідати полігон, де експлуатується військова техніка українського виробництва. Саме такі візити сприяють зближенню наших країн та досягненню високого рівня партнерства, – підкреслив Павло Лебедєв.

Глава оборонного відомства України підтвердив запрошення тайських спостерігачів взяти участь у міжнародних навчаннях, які проходитимуть в Україні у 2013 році.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Королівства Таїланд генерал Танасак Патімапрагорн подякував міністру оборони України за співпрацю та висловив впевненість, що відносини між країнами в оборонній сфері розвиватимуться й надалі.

– Ми дуже задоволені якістю української військової техніки, яку ми маємо можливість експлуатувати, а також бажаємо перебирати досвід участі Збройних Сил України в операціях з підтримки миру та щодо проведення масштабної військової реформи. Сьогодні Збройні сили Королівства Таїланд також знаходяться на порозі значного реформування, – повідомив генерал Танасак Патімапрагорн.

Цього ж дня відбулися переговори військових делегацій двох країн. Українська військова делегація на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України адміралом Ігорем Кабаненком поінформувала тайських колег про поточний стан і перспективи реформування і розвитку Збройних Сил України, а також про участь українських військових підрозділів в операціях з підтримки миру і безпеки.