Злата Огнєвіч отримала звання заслуженої артистки АР Крим
Вчора, 27 травня, у Сімферополі співачка Злата Огнєвіч, яка посіла на пісенному конкурсі «Євробачення-2013» третє місце, отримала почесне звання «Заслужений артист Автономної Республіки Крим».
Глава уряду Криму Анатолій Могильов вручив Златі Огнєвіч нагрудний знак і пам’ятний сувенір у вигляді золотої перлини. Анатолій Могильов подякував Златі Огнєвіч за прекрасний виступ на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2013» та наголосив, що кримчани разом з усією Україною раді такому успішному виступу Злати.
– Я вважаю, що вона виступала дуже гідно, вона була найкраща, – сказав глава уряду Автономної Республіки Крим. – І те, що цього року Злата визнана найкрасивішою учасницею «Євробачення-2013», підтверджує те, що в Криму живуть найкрасивіші дівчата.
Передусім, Злата Огнєвіч подякувала за нагороду та розповіла, що це перше в її житті звання, і це для неї дуже почесно.
– Хоч я і народилася в Мурманську, я вважаю себе кримчанкою. Саме в Криму я виросла і сформувалася як особистість і як артистка, – додала Огнєвіч.
Дівчина також розповіла, що 29 травня у складі Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України відвідає Республіку Косово з миротворчою місією.
– Я буду співати для миротворців українські, російські пісні, а також, звичайно ж, пісню «Gravity». І обов’язково на моєму кітелі буде ця висока нагорода, – сказала вона.
Почесне звання присвоєно Златі Огнєвіч за значний особистий внесок у розвиток культури в Україні та у Криму, високу виконавську майстерність, а також за участь в конкурсі «Євробачення-2013».
Нагадаємо, що солістка Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України Злата Огнєвіч гідно представила Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2013» у шведському місті Мальме. Виконавши музичну композицію «Gravity», талановита співачка вийшла у фінал конкурсу, де у боротьбі з представниками 25 країн здобула для України третє місце.
Довідка. Про неймовірний талант молодої співачки Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України говорять її численні перемоги та досягнення:
Переможниця конкурсу «Перша співаюча радіоведуча»;
Переможниця популярного телешоу «Народна зірка-3»;
«Людина року» у 2010 році (відповідно до щорічного огляду запитів Zeitgeist за версією Google);
Голос рекламної кампанії ТМ «Корона» – з відомою піснею «Пристрасть».
На міжнародному престижному конкурсі «Слов’янський базар» у Вітебську Злата Огнєвіч виступала в якості спеціального гостя (2010 рік). А у 2011 році на конкурсі «Crimea Music Fest» зайняла перше місце і додатково отримала приз преси.
Нещодавно несподівана і приємна новина прийшла з Посольства Аргентини: іноземні дипломати нагородили Злату званням «Кращий голос України» та вручили пам’ятний приз.