Злата Огнєвіч отримала звання заслуженої артистки АР Крим

Глава уряду Криму Анатолій Могильов вручив Златі Огнєвіч нагрудний знак і пам’ятний сувенір у вигляді золотої перлини. Анатолій Могильов подякував Златі Огнєвіч за прекрасний виступ на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2013» та наголосив, що кримчани разом з усією Україною раді такому успішному виступу Злати.

– Я вважаю, що вона виступала дуже гідно, вона була найкраща, – сказав глава уряду Автономної Республіки Крим. – І те, що цього року Злата визнана найкрасивішою учасницею «Євробачення-2013», підтверджує те, що в Криму живуть найкрасивіші дівчата.

Передусім, Злата Огнєвіч подякувала за нагороду та розповіла, що це перше в її житті звання, і це для неї дуже почесно.

– Хоч я і народилася в Мурманську, я вважаю себе кримчанкою. Саме в Криму я виросла і сформувалася як особистість і як артистка, – додала Огнєвіч.

Дівчина також розповіла, що 29 травня у складі Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України відвідає Республіку Косово з миротворчою місією.

– Я буду співати для миротворців українські, російські пісні, а також, звичайно ж, пісню «Gravity». І обов’язково на моєму кітелі буде ця висока нагорода, – сказала вона.

Почесне звання присвоєно Златі Огнєвіч за значний особистий внесок у розвиток культури в Україні та у Криму, високу виконавську майстерність, а також за участь в конкурсі «Євробачення-2013».

Нагадаємо, що солістка Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України Злата Огнєвіч гідно представила Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2013» у шведському місті Мальме. Виконавши музичну композицію «Gravity», талановита співачка вийшла у фінал конкурсу, де у боротьбі з представниками 25 країн здобула для України третє місце.

Довідка. Про неймовірний талант молодої співачки Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України говорять її численні перемоги та досягнення:

Переможниця конкурсу «Перша співаюча радіоведуча»;

Переможниця популярного телешоу «Народна зірка-3»;

«Людина року» у 2010 році (відповідно до щорічного огляду запитів Zeitgeist за версією Google);

Голос рекламної кампанії ТМ «Корона» – з відомою піснею «Пристрасть».

На міжнародному престижному конкурсі «Слов’янський базар» у Вітебську Злата Огнєвіч виступала в якості спеціального гостя (2010 рік). А у 2011 році на конкурсі «Crimea Music Fest» зайняла перше місце і додатково отримала приз преси.

Нещодавно несподівана і приємна новина прийшла з Посольства Аргентини: іноземні дипломати нагородили Злату званням «Кращий голос України» та вручили пам’ятний приз.