Український вертолітний загін у Ліберії виконує як військові, так і цивільні завдання

В заході, що проводився під головуванням Командувача сил Місії ООН у Ліберії генерал-майора Леонарда Нгонді, взяли участь керівний склад сил, командири усіх підрозділів, які виконують завдання в цій африканській державі.

На нараді обговорили питання щодо воєнно-політичної ситуації в країні, розповіли про наступні кроки та хід проведення реформи Місії, розглянули участь військових миротворчих підрозділів у виконанні завдань за призначенням та оцінили їх діяльність протягом цього року. Не обійшли стороною питання щодо безпеки як місцевого населення, так і військових формувань організації.

Під час заходу генерал-майор Леонардо Нгонді звернув увагу присутніх на роль та місце особового складу 56-го ОВЗ в загальній безпеці Місії ООН у Ліберії.

– Український вертолітний загін, – наголосив він, – це унікальний підрозділ, спроможний виконувати завдання як цивільного характеру, так і військового, і при потребі діяти абсолютно автономно. Місія ООН високо оцінює роботу українських вертолітників. Екіпажами 18-ї ротації на вертольотах Мі-8 та Мі-24 перевезено понад 3 058 осіб, 36 063 кг вантажів, здійснено понад 700 польотів, загальний наліт на вертольотах склав більше 960 годин. Тому керівництво ООН не планує виводити український контингент з Ліберії як мінімум до 2015 року.

Також керівництво організації акцентувало на тому, що у сезон тропічних дощів основне навантаження щодо перевезення вантажів, пасажирів, патрулів, військових спостерігачів, повітряне супроводження військ, патрулювання буде на військовослужбовцях 56-го ОВЗ.