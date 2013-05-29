У Львові триває збір з інженерно-технічним складом ЗСУ

Протягом трьох днів близько сотні начальників центральних управлінь, командирів частин, начальників озброєння та інших спеціалістів будуть займатись вивченням нових питань воєнної політики і безпеки держави, розвитку Збройних Сил України, воєнного мистецтва, положень настанов та прийнятих нових нормативно-правових документів з питань технічного забезпечення військ.

– Ми розраховуємо, що під час занять відбудеться живий діалог між офіцерами з військ та науковцями, – наголосив начальник Озброєння Збройних Сил України генерал-майор Сергій Котляр. – Адже фахівець інженерно-технічного складу повинен мати прогресивне мислення і дивитись у майбутнє, чітко усвідомлюючи перспективи розвитку. Тоді це буде дійсний інженер, з інженерно-аналітичним складом мислення.

Від імені начальника академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного учасників центрального збору привітав перший заступник начальника академії полковник Ігор Гордійчук. Офіцерам було запропоновано переглянути та випробувати на собі сучасні тренажерні комплекси з різноманітних видів техніки та озброєння, класи моделювання, навчально-стрілецький комплекс тощо. Крім цього офіцери побувають у навчальному центрі академії Сухопутних військ та частинах і установах Львівського військового гарнізону, де теж матимуть змогу обмінятися досвідом з відповідними фахівцями.

– Я сподіваюся, що після завершення цього збору в частинах, де служать наші фахівці, будуть також з’являтися подібні класи і комплекси, – зазначив начальник Озброєння Збройних Сил України генерал-майор Сергій Котляр. – І отриманий досвід стане їм у нагоді та дасть новий поштовх.