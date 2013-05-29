Заступник міністра оборони України привітав українських миротворців у Косово

За високий професіоналізм, самовіддану службу та відвагу, виявлені під час виконання миротворчих завдань, заступник міністра оборони України – керівник апарату нагородив велику групу українських військовослужбовців відзнаками оборонного відомства.

– Українські миротворці – це люди особливого гарту, еліта нашого війська! Я переконаний, що Україні та її Збройним Силам потрібна участь в операціях з підтримання миру і безпеки. Важко переоцінити її позитивний вплив на процеси реформування та розвитку Української армії, – зазначив Володимир Можаровський.

Особливим подарунком для українських миротворців стала зустріч особового складу з солісткою ансамблю Збройних Сил України – бронзовою призеркою «Євробачення-2013», заслуженою артисткою АР Крим Златою Огнєвіч.

Також в рамках візиту заступник міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський зустрівся з командувачем сил KFOR генерал-майором Бундесверу Фолкером Хелбауером та командиром багатонаціональної бойової групи «East» полковником ЗС США Веймоном Сторі. Сторони обговорили великий спектр питань, пов’язаних із виконанням завдань сил KFOR українськими миротворцями. Зокрема, щодо подальшої участі багатонаціональної бойової групи «East» в операції у Косово та залучення до виконання завдань підрозділів Збройних Сил України.