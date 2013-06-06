На Чорноморському тренувальному центрі морської піхоти тривають заняття

Згідно задуму військовослужбовці відпрацьовують завдання у кілька етапів, для кожного підрозділу тактичної групи свій. Взвод морської піхоти під командою старшого лейтенанта Євгена Корабльова напередодні зранку був піднятий за тривогою. Особовий склад отримав зброю, екіпірувався та за командою вийшов у район зосередження до Чорноморського тренувального центру морської піхоти.

В умовах, максимально наближених до бойових (кримська погода додала смаку, йшов проливний дощ, а потім з’явилося запекле південне сонце), особовий склад відпрацював низку ввідних завдань, розташувався, провів заняття з тактичної підготовки за тематикою «Взвод у бойовій охороні». Вже наступного дня морпіхи здійснили етап бойової стрільби з усього штатного озброєння взводу морської піхоти, а це АГС 17, озброєння БТР-80 та легкої стрілецької зброї. Стрільба велася по мішенях, що розташовані на п’яти різних рубежах. По дальнім рубежам, де зосередилася група піхоти, працював автоматичний гранатомет станковий, по бронегрупі противника – озброєння БТР та протитанкові гранатомети, по живій силі противника – інша стрілецька зброя.

Закінчивши етап бойової стрільби, особовий склад взводу повернувся до пункту постійної дислокації, а решта особового складу ротної тактичної групи зараз займається тактичною підготовкою і готується до бойових стрільб.

Варто зазначити, що більша частина особового складу окремого батальйону морської піхоти – військовослужбовці служби за контрактом. Щодня на контрольно-пропускний пункт батальйону приходять бажаючі. Але потрапити до елітного військового підрозділу може далеко не кожен. Чорний берет одягають найкращі.