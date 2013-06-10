На Херсонщині завершилася сертифікація вертолітного загону, який відправиться у Конго

Протягом тижня офіцери комплексної комісії на чолі з начальником армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майором Валентином Пістрюгою перевіряли льотні навички, вміння на застосування авіаційних засобів ураження льотчиків загону, готовність техніки та озброєння до ротації у Конго.

– Загін до чергової ротації у Демократичну Республіку Конго підготовлений. За результатами сертифікації-всебічної перевірки льотний склад продемонстрував високі професійні навички, – розповів начальник армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Валентин Пістрюга. – Управління, підрозділи забезпечення знають посадові обов’язки і, що головне, мають практичний досвід роботи. Люди розуміють відповідальність, яку покладає наша держава на миротворців для виконання завдань на Африканському континенті.

На полігоні Широкий Лан відпрацьовувалися вправи на бойове застосування авіаційного озброєння по наземним цілям. Зокрема було виконано 116 пусків некерованих авіаційних ракет С-8 та здійснено понад 300 пострілів з авіаційної гармати ГШ-30. Лише в період сертифікації льотчики загону за дві льотні зміни виконали 38 польотів із загальним нальотом понад 16 годин.

– Основна вимога місії ООН – це якісна підготовка льотного складу з усіх видів льотної підготовки, вміння бойового застосування авіаційного озброєння, – зазначив кандидат на посаду командира загону полковник Андрій Когут. Акцент робили на умови пілотування і посадки на аеродроми Демократичної Республіки Конго. Усі вони фактично розташовані у гірський місцевості, а це понад півтори тисячі метрів над рівнем моря. Дані елементи ми відпрацьовували практично на кожній льотній зміні, – зауважив полковник Когут.

Поряд з льотним складом були проведенні контрольні тренування для наземних служб і підрозділів. На тактико-стройовому занятті зі взводом охорони 18 окремого вертолітного загону відпрацьовувався алгоритм спільних дій українського миротворчого контингенту з іншими підрозділами Місії ООН у ДРК. Крім того, на сертифікації усі офіцери, прапорщики та військовослужбовці служби за контрактом загону успішно склали іспити з вогневої, фізичної, спеціальної підготовки, перевірено водійські навички тощо. В рамках сертифікації кожен офіцер командного пункту загону виконав вправу з управління екіпажем при наведенні на наземну ціль. Майбутні миротворці пройшли вакцинацію від найпоширеніших тропічних хвороб.