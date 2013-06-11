Старший лейтенант Пашкевич став чемпіоном Європи з пауерліфтингу у дивізіоні “Мilitary”

Відомий армійський важкоатлет – командир аеромобільної роти 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України старший лейтенант Василь Пашкевич виборов звання кращого важкоатлета Європи у дивізіоні “Мilitary” та став срібним призером у відкритій категорії “Open” на Чемпіонаті Європи з пауерліфтингу за версією WPA, що відбувся у місті Іллічівськ, що на Одещині. Участь у змаганнях взяли близько 60 учасників з України, Росії, Польщі, Молдови та Азербайджану.

Варто додати, що змагання під егідою WPA включають в себе кілька дивізіонів. Одна з них – “Мilitary” – турнір, який передбачає змагання між військовослужбовцями, правоохоронцями та спецпризначенцями різних країн світу.

У ваговій категорії до 75 кілограмів Василь Пашкевич набрав 527 кілограмів у жимі штанги лежачи, присіданні з вагою та становій тязі. За чемпіонство у важкоатлетичному триборстві військовий спортсмен отримав звання “Майстер спорту України”.

– Я отримав те, до чого готувався майже цілий рік – звання “Майстра спорту України”, – підкреслив старший лейтенант Пашкевич. – В наступному році відбудеться чемпіонат світу з пауерліфтингу, де я намагатимуся вибороти призове місце у своєму дивізіоні та завоювати “Майстра спорту України” у жимі штанги лежачи.