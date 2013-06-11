Українські музиканти стали переможцями міжнародного конкурсу військових оркестрів

Виступ оркестру органічно доповнив балет музичного центру «Модерн». Балетмейстер оркестру Наталія Новік отримала першу премію за кращу хореографію. Українські військові артисти підготували справжню шоу-програму, яка вразила журі і гостей міста.

– До закордонної поїздки наш колектив спеціально готував нові музичні номери та підбирав костюми, – повідомив начальник Військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України, Заслужений артист України підполковник Олександр Шевчук. – На суд італійської публіки ми представили унікальний синтез українського мелосу із сучасними доробками. Компіляція гімну України і гімну Євросоюзу під час виступу балету звучала органічно і фантастично, у цьому місці італійці не могли втриматися від бурхливих оплесків.

– Наші колеги, військові музиканти з інших країн, грають дуже потужно, якісно та акуратно. Але здебільшого ці виступи беземоційні. Ми ставимо себе на місце слухача і розуміємо, що це їм нецікаво. Як тільки ми починаємо грати, люди до нас ідуть, бо є енергетика. Особливо, коли є українська музика з цікавими ритмами, яка завжди з натхненням сприймається закордонною публікою. І це завжди спрацьовує, – поділився таємницею перемоги підполковник Олександр Шевчук.

Начальник військового оркестру майор Ігор Кішман додав, що не обійшлося без хвилювань. Члени журі звертали увагу на все, у тому числі на костюми і найменші деталі під час виступів.

– Було дуже приємно, що з різних міст Італії підтримати нас приїхало багато українців. Українську мову було чутно всюди, – сказав Ігор Кішман.

Довідково. За час свого існування військово-музичним центром проведено понад 1000 концертно-стройових заходів у військових частинах гарнізонів Збройних Сил України та в цивільних організаціях. Артисти та музиканти центру брали участь майже у 25 міжнародних фестивалях, програмах, концертах Європи та Росії, представляючи українське мистецтво на міжнародній арені.