У Києві відбувся концерт, присвячений 1025-річчю Хрещення Київської Русі

Перед глядачами виступав Архієрейський хор Спасо-Преображенського кафедрального собору (м. Біла Церква), регент – протоієрей Сергій Маркевич. Захід відбувся за ініціативи та благословення голови Синодального відділу Української православної церкви із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України архієпископа Августина (Маркевича).

У виконанні хору прозвучали псалми та знаменні наспіви Києво-Печерської Лаври, духовні пісні, які виконуються під час Пасхального циклу. Виконувалися розспіви в обробці Олександра Кастальського, ієромонаха Нафанаіла (Бачкало), архімандрита Матфея (Мормиля), твори Модеста Мусоргського, Сергія Рахманінова, Бориса Ледковського, диякона Сергія Трубачова. Крім того, присутні переглянули анімаційний фільм про хрещення Русі (988 року), а також перед глядачами виступив Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України.

– Християнство створило духовну основу для єдності давньоруської держави, – лунало зі сцени. Християнство змінило культ сили в язичництві на нові моральні цінності, перш за все, любов до ближнього, милосердя, всепрощення. Хрещення Київської Русі стало видатною подією не тільки в історії церкви, але й в історії нашого народу. Почуті пісні – це своєрідний заповіт, залишений нам тими, хто плекав християнство на Київській землі, хто власним прикладом надихав русичів на подвиг прийняття Христової віри, хто проніс Святе Православ’я понад десять століть.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Олексій Селіванов вручив грамоту художньому колективу Архієрейського хору за значний внесок у виховання духовності і культури військовослужбовців Збройних Сил України.

Вінчав концерт виступ зведеного хору Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України та Архієрейського хору Спасо-Преображенського кафедрального собору. А у виконанні Національного президентського оркестру прозвучало «Христос воскрес» (Олександра Кастальського за редакцією ієромонаха Филипа (Нєсєдова), аранжування для оркестру Євгена Дондука.