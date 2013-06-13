Українські миротворці у Косово тренували стрільбу на американському полігоні

Успішне виконання миротворчих завдань вимагає від військовослужбовців українського національного контингенту багатонаціональної бойової групи “Еasт” сил KFOR у Косово високої професійної майстерності та впевненого володіння особистою зброєю.

Саме тому командування підрозділу приділяє значну увагу бойовій підготовці, зокрема, вдосконаленню навичок виконання вправ зі штатної стрілецької зброї.

Так, на американському полігоні “Range-7”, поблизу військової бази “Bondsteel”, особовий склад контингенту відпрацьовував прийоми та способи ведення вогню з автоматів АКС-74, АКС-74У та пістолету Макарова з різних положень.

Нормативи миротворці виконували у повному спорядженні: в бронежилетах та шоломах, в умовах максимально наближених до тих, в яких їм доводиться виконувати завдання з підтримання миру і стабільності в цьому балканському регіоні.

Перед початком занять керівник стрільб – заступник командира національного контингенту капітан Микола Верпета з усіма військовослужбовцями провів інструктаж по заходах безпеки при виконанні вправ.

До стрільб було залучено сто відсотків особового складу контингенту, які на той час не виконували завдання за призначенням. На спеціально обладнаних навчальних місцях миротворці також мали змогу підтвердити знання матеріальної частини зброї, навички щодо виконання нормативів з вогневої підготовки та управління вогнем.

Як зазначив командир національного контингенту гвардії майор Володимир Кокорєв, основною метою заняття було приведення зброї до нормального бою та удосконалення набутих навичок під час підготовки миротворчого контингенту 17-ї ротації в Україні.

– Проведення планових стрільб дозволяє нам значно підвищити професійні навички у володінні штатною зброєю та бути постійно готовим до виконання завдань за призначенням, – наголосив майор Володимир Кокорєв.

Окремо командир контингенту відзначив вправність дій та добрі результати стрільби офіцера з питань релігії лейтенанта Паєвського (ієрея Петра). Отець Петро постійно перебуває разом з особовим складом контингенту, який залучаються до виконання бойових завдань. Перед кожною відправкою в патруль, чи то на спостережні пости він читає короткий молебень, кропить військовослужбовців свяченою водою та благословляє їх на успішне виконання завдань.

Найкращі результати, за підсумками занять з вогневої підготовки, показали: юрисконсульт національного контингенту майор юстиції Сергій Опанасюк, стрілець- радіотелефоніст 1-го спеціального взводу старшина Геннадій Кузнєцов, командир 4-го відділення 2-го спеціального взводу прапорщик Ігор Гулаков та старший стрілець 2-го спеціального взводу молодший сержант Володимир Кляченко.