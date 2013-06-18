Відбулися показові інструкторсько-методичні заняття з бойової підготовки

В ході даних занять, які проходили під керівництвом командира 6-го армійського корпусу генерал-майора Руслана Хомчака, командирам з’єднань та військових частин продемонстрували на практиці порядок проведення самооцінки підрозділів, які набувають бойових спроможностей при виконанні військових стандартів підготовки, обладнання смуги розвідника, впровадження нових форм і способів підготовки підрозділів.

Як зазначив командир 6-го армійського корпусу генерал-майор Руслан Хомчак основною метою інструкторсько-методичних занять є підвищення теоретичного та практичного рівня командирів з питань організації та проведення заходів самооцінки підрозділів.

– Показати порядок роботи командирів, щодо проведення самооцінки підрозділу, який набуває бойових спроможностей, а також відпрацювати єдині погляди на питання бойової підготовки військ та удосконалення об’єктів навчально-матеріальної бази, зазначив генерал-майор Руслан Хомчак.

На чотирьох навчальних місцях командири переглянули дії розвідників та ротної тактичної групи, детально обговорили порядок обладнання та подолання смуги розвідника з елементами психологічного навантаження і надання медичної допомоги. Також обладнання БМП-2, БТР при застосуванні штатних засобів, та додаткових засобів кріплення матеріальних засобів, розміщення особового складу та зброї. Під час практичної фари самооцінки взводу, виконання стандарту “Дії механізованого взводу при веденні сторожових дій” та виконали бойової стрільби. По завершенню занять офіцери склали контрольні заліки з фізичної підготовки.