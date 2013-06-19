Українські військові музиканти виступили на фестивалі в Росії

Духовий оркестр та балет військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України взяли участь у Міжнародному фестивалі духових оркестрів імені В.І. Агапкіна, який проходив у місті Тамбов, що у Російській Федерації. Окрім українських артистів на сцені відкритої літньої площадки імені Сергія Рахманіна, що поблизу місцевої річки Цна, виступило близько 400 музикантів з 9 провідних оркестрів Росії. Серед них – центральний військовий оркестр Міністерства оборони Російської Федерації, оркестр суворовців Московського військово-музичного училища, Липецький муніципальний духовий оркестр.

Усі музиканти пройшли маршем вулицями міста, виконуючи різноманітні твори вітчизняних та світових композиторів, а також взяли участь у гала-концерті, під час якого усі оркестранти спільно зіграли марш Василя Агапкіна “Прощання слов’янки”. За диригентським пультом стояв головний військовий диригент Російської Федерації генерал-лейтенант Валерій Халілов.

За активну участь у Міжнародному фестивалі духових оркестрів українських військових музик нагородили почесною грамотою та дипломами.

– Наш оркестр представляв українську культуру, народний мелос, а також хіти європейських виконавців. Репертуар надзвичайно різноманітний, тому нашу музику слухали з величезним задоволенням, – повідомив начальник військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України, заслужений артист України підполковник Олександр Шевчук.

Варто додати, що вже незабаром чернігівські оркестранти візьмуть участь у ХІV Всеукраїнському фестивалі духової музики “Сурми України”, який щороку до Дня Конституції проходить у Сумах.