У Донецькій області понад 300 школярів опанують основи військової справи

Аби оцінити бойових дух юнаків та дівчат до них завітали гості з числа офіцерів Донецького обласного військкомату та представники місцевих органів самоврядування.

– Наші підопічні, в основному, є вихованцями військово-спортивних клубів та навчальних закладів із посиленою фізичною підготовкою. Цього літа нашу школу мужності пройдуть щонайменше 300 представників Донецької області, а також мешканці Луганської та Вінницької областей, – розповіла куратор проекту, начальник управління у справах сім’ї та молоді і міжнародних зв’язків Донецької міської ради Ольга Цесельська.

До занять зі школярами залучили ветеранів військової служби та учасників війни в Афганістані, серед яких Сергій Лобков та Олександр Піщулін. А керівництво військово-патріотичним табором доручили офіцерові запасу і майстру спорту Андрію Ліхацькому.

– За пріоритети у вихованні майбутніх захисників Вітчизни я визначив їхню моральну готовність перемогти у будь-якій справі, зміцнення їхнього духу. Адже, як говорили китайські філософи, спочатку загартуй душу, а вже потім – наповни силою м’язи, – розповів начальник табору Андрій Ліхацький.

Заступник начальника Донецького обласного військкомату підполковник Микола Шарий поспілкувався із хлопцями на предмет подальшої служби в армії в ролі офіцера чи воїна-контрактника. Виявилося, що кожен другий пов’язує своє життя з військовою службою. При цьому 80% з потенційних військовослужбовців Збройних Сил України бажають виконувати обов’язок тільки у високомобільних десантних військах.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу, практична підготовка проводитиметься на військовому полігоні та на стройовому плацу. Також буде організовано низку відвідин військових частин, де підлітки детально ознайомляться з організацією служби.

Під час першого загального шикування підлітки заслухали урочисті промови почесних гостів та кураторів проекту. Представник православного духовенства отець Роман благословив цей соціальний проект та провів перший урок зі спеціальної дисципліни «духовна мужність».