Воїни-танкісти успішно виконали стрільби з танку вночі та за складних метеоумов

15:11, 20 червня 2013
Військо
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На Харківщині, з особовим складом танкового батальйону 92-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України в полі було проведено низку практичних занять.

Метою польового вишколу стало виконання першої вправи контрольних стрільб штатним артилерійським пострілом з танку Т-64БВ. При цьому, вогонь по мішенях вівся у світлу пору доби та вночі.

За вдосконаленням професійної майстерності особисто стежив командир 92-ї окремої механізованої бригади полковник Володимир Козак.

– Більше половини особового складу танкового батальйону вперше в житті стріляли у нічних умовах. До того ж, погода того дня внесла свої корективи. Так, гроза, дощ, град та сильний вітер наблизили умови занять до майже бойових. Проте, мої підлеглі вміють долати будь-які труднощі, – зазначив  командир бригади полковник Володимир Козак.

За результатами одноденного польового виходу, танковому підрозділу за стрільбу вдень визначено оцінку “добре”, а за нічні заняття – “задовільно”.

Відмінно виконали вправи контрольних стрільб як вдень, так і вночі начальник штабу – перший заступник командира танкового батальйону майор Олексій Нетребенко, заступник командира танкового батальйону з виховної роботи майор Олександр Солов’ян, командир танка старший сержант Яків Іванов, навідник танку старший солдат Сергій Ігнатов та старший солдат строкової служби Сергій Стефанів.

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