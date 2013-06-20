На Чернігівщині завершився XIV-й військово-патріотичний збір для молоді
На базі 1-ї окремої танкової бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, що в селищі Гончарівське на Чернігівщині, завершився XIV-й військово-патріотичний збір для молоді.
Можливість відчути справжній армійській гарт і пройти військові навчання українській молоді за підтримки Міністерства оборони України організувала Всеукраїнська громадська організація “Громадський Рух “За Майбутнє”.
Учасники збору стали 150 представників учнівської молоді з різних куточків України. Це переважно школярі 14-16 років. Крім них у змаганнях також взяли участь і члени спортивних клубів та студенти вишів. Їх традиційно розподілили за віковою категорією на 4 команди: “Сокіл”, “Орел”, “Барс” та “Рись”, які представили себе власним девізом та піснею.
Чотири дні юнаки та дівчата провели у військових умовах: жили у казармі, виконували всі елементи армійського розкладу, харчувалися у солдатській їдальні.
Кожного ранку команди отримували нові завдання на участь у військовому, спортивному, туристичному та культурному блоках. На полігоні частини, вони виконували нормативи із налаштування радіозв’язку, захисту від зброї масового ураження, на час споряджали магазин набоями, а також розбирали та збирали автомат. В ролі військових наставників – досвідчені військовослужбовці танкової бригади. Головне завдання яких полягало – супроводжувати, навчати своїх підопічних та слідкувати за безпекою кожного учасника.
Родзинкою змагань стало виконання вправ стрільби з автомата Калашникова та подолання “смуги розвідника”.
Урочиста церемонія закриття збору відбулася на стройовому плацу 1-ї окремої танкової бригади. Кубок переможця у запеклій виборола команда “Рись”, друге місце дісталося команді “Барс”, а почесне третє місце розділи між собою “Сокіл” та “Орел”.
Усі учасники були нагороджені спеціальними призами та гармотами від організаторів.
– Команди гідно пройшли армійську школу і довели, що здоровий дух української молоді здатний здолати всі перешкоди і труднощі на шляху до перемоги, – зазначив заступник командира танкової бригади з виховної роботи підполковник Олександр Серідко.
В свою чергу командир збору, координатор ВГО “Громадський Рух “За Майбутнє” Михайло Харечко подякував військовослужбовцям бригади.
– У молоді велике бажання відчути на собі як то бути захисником Вітчизни не на словах, а на ділі. Щороку ми отримуємо все більше заявок на участь в таких заходах. Тож ми плануємо вже восени цього року провести “Школу виживання” для молоді на базі цієї військової частини, – поділився планами на майбутнє Михайло Харечко.