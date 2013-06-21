У Харкові відбувся випуск лейтенантів Університету Повітряних Сил ім. Кожедуба

Поруч із чоловіками, у строю стояли і 12 представниць прекрасної статі.

Це фахівці з обслуговування енергетичних систем, бойового застосування зенітних ракетних та радіотехнічних військ, автоматизованих систем управління військами та озброєнням Повітряних Сил, метрологічного забезпечення, технічного обслуговування військових літальних апаратів і аеродромного обладнання.

– З усіх наших випускників 15 завершили навчання із відзнакою, а лейтенант Дмитро Бойко заслужив золоту медаль. Приємно, що у святковому строю стояли й дівчата, які опановували знання, необхідні для організації чи забезпечення польотів військової авіації, – зазначив виконуючий обов’язки начальника університету військовий льотчик І-го класу полковник Андрій Алімпієв.

Привітати молодих офіцерів на захід прибули: заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Думанський, ТВО командувача Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Сергій Дроздов, заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, представники ветеранських та громадських організацій.

– Попереду на «кожедубівців» чекають важкі, але цікаві армійські будні: полігони, навчання, стрільби. Випускникам варто пам’ятати, що саме від них залежить подальше зміцнення обороноздатності країни і мирний спокій цивільних громадян. Безумовно, сьогоднішній день є святковим й для військових викладачів, рідних та близьких. Усі вони можуть поправу пишатися новою генерацією офіцерів. Бажаю усім військовослужбовцям професійного зростання та сімейного благополуччя, – зауважив у вступному слові заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Думанський.

Звертаючись до випускників, ТВО командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор Сергій Дроздов зазначив, що 30 років тому він теж молодим лейтенантом стояв у такому ж великому строю.

– Суворого ставлення до себе та вдосконалення своїх знань я бажаю молодим офіцерам, які мріють дослужитися до генеральських зірок. Мені приємно спостерігати за сотнями світлих і мужніх поглядів. Успіхів всім та наснаги в нелегкій професії захисника Вітчизни, – наголосив генерал-майор Сергій Дроздов.

Після вручення дипломів право проститися із Бойовим Прапором університету було доручено лейтенанту Дмитру Бойку. А настоятель православного храму Софії премудрості Божої отець Андрій благословив випускників на добру службу.

По завершенню урочистостей відбулося спілкування із журналістами, в ході якого заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Думанський розповів про перспективи подальшого розвитку цього видового вишу.

– Вже цього року Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба переходить з 4-х років підготовки військових льотчиків на «п’ятирічку». Це дасть змогу проводити більш якісну підготовку пілотів. Окрім цього, до Чугуєва буде перебазовано два бойових літаки типу МіГ-29 для проведення практичних занять з курсантами-льотчиками. Будуть й інші позитивні зміни у системі військової освіти. Зазначу, що ХУПС посідає важливе місце у загальній структурі наших Збройних Сил України, як головна кузня авіаторів та фахівців протиповітряної оборони, – наголосив генерал-лейтенант Юрій Думанський.