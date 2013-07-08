У рамках реалізації проекту “ОБСЕ-Україна” розпочалася відправка меланжу з Одещини

Даний захід відбувається в рамках реалізації спільного проекту Україна-ОБСЄ.

За словами виконуючого обов’язки командира Складу ракетного пального Сухопутних військ майора Олександра Швидюка, небезпечну рідину у 7 спеціальних залізничних цистернах направлять до Російської Федерації з метою подальшої утилізації на одному з державних підприємств оборонно-промислового комплексу.

– Планується, що за допомогою фінансової підтримки міжнародної організації військова частина позбавиться від 3,5 тисяч тонн окислювача ракетного пального меланж. Наступну партію залишків меланжу, планується відправити вже на початку серпня, – зазначив офіцер.

Згідно з умовами продовження міжнародного проекту Україна – ОБСЄ, передбачено вивезення всієї кількості меланжу з Одещини.

Напередодні завантаження меланжу до залізничних цистерн умови виконання міжнародного договору у військовій частині перевірили співробітники офісу ОБСЄ та експерти програми ОБСЄ-Україна. Вони високо оцінили порядок зберігання небезпечної речовини та систему охорони на військовому об’єкті.

Довідка. Фінансову сторону забезпечення даного довгострокового проекту, який розпочато у 2009 році, повністю узяли: Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція та США.

Станом на 8 липня, в Одеській області, на Складі ракетного пального Сухопутних військ залишається ще понад 3,1 тисяч тонн меланжу та рідини інших типів.