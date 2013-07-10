У таборі 56-го вертолітного загону ЗС України Місії ООН провели перевірку
Майно 56-го окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії зберігається у належних умовах
Протягом трьох тижнів у базовому таборі 56-го окремого вертолітного загону ЗС України Місії ООН у Ліберії, тривала перевірка господарської діяльності та інвентаризації матеріальних засобів, закріплених за службами військової частини. Для її проведення було створені внутрішньо-перевірочні комісії, які очолили заступники командира загону.
В ході проведення інвентаризації члени комісій перевірили у підрозділах, на складах та в парках наявність, якісний стан та умови зберігання матеріальних засобів, документацію.
Особливу увагу було звернуто на наявність, якісний стан і комплектність стрілецької зброї, набоїв, ракетно-артилерійського озброєння та військового майна.
– Інвентаризація є ефективним методом контролю за збереженням майна, – зазначив командир 56-го окремого вертолітного загону полковник Петро Пліс.
За даними актів результатів інвентаризації військового майна ніяких зловживань не виявлено.