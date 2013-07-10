У 6-му армійському корпусі підготувалися до запобігання та гасіння пожеж

Як повідомив начальник служби пожежної безпеки 6-го армійського корпусу майор Роман Длусcький, сьогодні керівний склад армійського об’єднання, командири з’єднань і частин проводять комплекс організаційних і практичних заходів щодо запобігання та гасіння пожеж.

Зокрема, уточнюються плани запобігання виникненню та ліквідації лісових пожеж на території лісогосподарств, розташованих поблизу пунктів дислокації військових частин. В штабі 6-го армійського корпусу створена оперативна група по реагуванню на кризові ситуації техногенного та природного характеру. До її обов’язків також входить відстеження лісових і степових пожеж, стихійних лих, а також техногенних аварій. До її складу входять представники інженерної, пожежної, топографічної служб тощо.

Слід додати, що в усіх військових частинах армійського корпусу по периметрах складів ракетного артилерійського озброєння та паливно-мастильних матеріалів додатково встановлені бочки з водою. Для проведення робіт на технічних територіях складів виділені додаткові команди, які у разі необхідності залучатимуться для гасіння пожеж, у тому числі за межами військових містечок.

Крім того, проведені перевірки опору ізоляції внутрішніх електромереж у будівлях та спорудах відповідно до визначених термінів їх технічної експлуатації, оглянутий стан блискавкозахисних пристроїв та їх заземлювачів.

Посилені наряди пожежних розрахунків під час проведення бойових стрільб. У парках бойових машин збільшена кількість засобів пожежогасіння. З пожежними підрозділами проводяться заняття з тактики гасіння та розв’язання пожежно-тактичних задач. На технічних територіях об’єктів проведено заправку пожежних танків ГПМ-54, екіпажі яких цілодобово несуть бойове чергування.