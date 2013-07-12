Українські миротворці 17-ї ротації приступили до виконання бойових завдань у Косово

Командир національного контингенту гвардії майор Володимир Кокорєв довів до підлеглих бойове розпорядження щодо переміщення частини особового складу у визначений район для прийому повноважень з охорони військової бази “Cabra”, що знаходиться на відстані понад 90 кілометрів від базового табору “Bondsteel”.

Там українські миротворці зі складу чотирьох спеціальних взводів під загальним командуванням заступника командира контингенту капітана Миколи Верпети цілодобово забезпечуватимуть охорону важливих об’єктів, нестимуть службу на спостережних постах, а також здійснюватимуть автомобільні та піші патрулювання за маршрутами, що проходять як населеними пунктами, так і прилеглими гірськими ділянками доріг на півночі краю.

На період виконання завдань український контингент тактично підпорядковуватиметься передовому командному посту багатонаціональної бойової групи “East”, що дислокується на французькій військовій базі “Marechal de Latre”, поблизу населеного пункту Ново Село.

Вже традиційно, перед відправкою на виконання бойових завдань офіцер з питань релігії національного контингенту лейтенант Петро Паєвський провів короткий молебень, окропив військовослужбовців свяченою водою та благословив їх на успішне виконання миротворчих завдань.

Слід зауважити, що командування українського підрозділу постійно зосереджує увагу на ретельній підготовці особового складу та детальному роз’ясненню специфіки виконання розпоряджень сил KFOR в тих чи інших умовах. Для попередження розбіжностей, виникнення непередбачуваних обставин постійно здійснюються ознайомчі патрулі у визначені зони інтересів багатонаціональної бойової групи “East”.

Так, напередодні виконання завдання, командир національного контингенту гвардії майор Володимир Кокорєв разом із командирами спеціальних взводів здійснили рекогносцировку муніципалітету Зубін Поток (населені пункти Зупче та Чабра), детально вивчили та оцінили обстановку вказаного району, провели аналіз та внесли відповідні корективи у бойове розпорядження.

Впродовж кількох тижнів українські миротворці нестимуть службу на військовому об’єкті “Cabra” після чого буде здійснено переміщення до базового табору “Nothing Hill” для виконання подальших бойових розпоряджень командування сил KFOR.