Українські миротворці у Ліберії склали “піврічну перевірку” представникам Місії ООН

Головною метою їх знаходження в загоні було проведення “піврічної перевірки” та облікування автомобільної та спеціальної техніки, озброєння, спорядження, майна тилу, медицини тощо.

В ході двохстороннього брифінгу “Меморандум взаєморозуміння” керівний склад загону проінформував членів комісії про готовність до інспектування, стан техніки та майна яке прибуло з України та використовується особовим складом під час повсякденної діяльності. У свою чергу голова комісії познайомив присутніх із інспекторами, кожен із яких є спеціалістом в одній із областей котра попадає під перевірку.

Представники місії перевірили справність та дотримання норм експлуатації автомобільної, спеціальної техніки, зберігання і стан стрілецької зброї, авіаційних засобів ураження та боєприпасів. Оглянули засоби пожежегасіння, зв’язку, справність автономних дизель-генераторів. Також інспекція побувала в медпункті загону, де перевірила порядок зберігання медпрепаратів та справність лікувального обладнання. Представники комісії оглянули й умови проживання українського контингенту.

– Результати висновку комісії повідомляються керівництву Місії ООН у Нью-Йорку, на основі чого виплачується грошова компенсація Україні відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, – розповів полковник Петро Пліс. – Члени комісії залишилися задоволенні побаченим. Все майно робоче та відповідає нормативним документам. Особливо звернули увагу на стані автомобільної та спеціальної техніки, яку підлеглі заступника командира загону з аеродромно-технічного забезпечення підполковника Сергія Одайника, завжди підтримують на належному рівні.