На "Сі Бриз-2013" відпрацювали боротьбу з контрабандою радіоактивної сировини

За сценарієм, вони отримали інформацію про те, що в Одеській затоці до яхти підійшов невідомий моторний човен, з якого на борт судна перебралися дві особи з якимось вантажем. Аби наздогнати та швидко повернути судно, було прийняте рішення про негайне висування до одеської акваторії катеру Державної прикордонної служби України з групою силової підтримки на борту.

Не дивлячись на спробу “порушників” зникнути непоміченими, катер швидко виявив та наздогнав їх. За лічені хвилини яхту було взято на абордаж.

За допомогою спеціального обладнання доглядова група прикордонників провела на яхті обшук та виявила прихований під обшивкою контейнер з джерелом радіоактивного випромінювання, який намагалися вивезти за кордон для виготовлення саморобної “брудної” бомби. Однак завдяки грамотним діям учасників маневрів “злочинців” було затримано та знешкоджено.

– Я дуже вражений професійною підготовкою учасників цьогорічного навчання “Сі Бриз-2013” з української сторони та, зокрема, їхньою злагодженою роботою під час пошуку та виявлення радіоактивної сировини, – зазначив заступник начальника відділу зменшення загроз ВМС США головний старшина Шон Андерсен.