Командувач ВМС ЗС України дав оцінку діям 36-ї окремої бригади берегової оборони

Цими днями, у відповідності до плану раптових перевірок командувача національного військового флоту, 36-а окрема бригада берегової оборони ВМС ЗС України силами батальйонної тактичної групи виконує навчально-бойові завдання на території Ангарського полігону. Вперше цього року до маневрів залучено 100 одиниць військової техніки та понад 500 військовослужбовців бригади.

Перевіряючи порядок організації роботи на командному пункті бригади та командно-спостережному пункті батальйонної тактичної групи командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Ільїн зазначив, що захід відбувається з метою перевірки реального рівня готовності батальйонної тактичної групи до дій за призначенням.

– Рішенням командира бригади на початку поточного року сформована батальйонна тактична група під командуванням підполковника Юрія Головашенка. Весь наявний ресурс спрямований на її підготовку. Сьогодні настав час перевірки рівня готовності підрозділу, ми маємо визначити які є проблеми, надати допомогу, підказати чи внести корективи, – повідомив віце-адмірал Юрій Ільїн.

Командувач ВМС відмітив, що за цей час проведена серйозна робота, внаслідок чого підвищився рівень професіоналізму керівного складу бригади у порівнянні з минулими роками.

За твердженням командувача виду ЗС України, такі перевірки необхідні. Адже рівень готовності підрозділів визначається в ході двосторонніх дій, тому що крім бригади берегової оборони у вищі ступень бойової готовності приведені інші флотські підрозділи. Їх завдання полягає у проведенні контрдій – знайти район зосередження батальйонної тактичної групи, провести тактичні дії з метою зриву виконання завдань.

– Такі маневри є більш ефективними, адже навчання проходять не, як то кажуть “на папері”, а проти реального, добре навченого “противника”. Особовий склад БТГ змушений діяти уважно, відповідально та обережно, в цьому випадку бойова робота на практиці перевіряє правильність прийнятих рішень. Тому, не зважаючи на певні складнощі в плануванні таких навчань, застосування двосторонній дій є дуже ефективним, – відзначив він.

Наразі двосторонні навчання тривають. Так, в ході виконання тактичних завдань гірсько-піхотна рота під командуванням капітана Віктора Сікози, посилена мінометною батареєю, провела пошуково-рейдові дії у важкодоступній гірсько-лісистій місцевості, в ході яких виявила та знищила табір противника.

Командувач ВМС також знайшов час для спілкування з молодими контрактниками, беруть участь у проведенні навчань. Віце-адмірала Юрія Ільїна цікавили питання проходження служби та вирішення соціально-побутових проблем військових моряків.