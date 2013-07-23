В 11-й Тернопільскій окремій гвардійській артилерійській бригаді визначили найкращих

В 11-й окремій гвардійській артилерійській бригаді 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, що у Тернополі, відбулися підбиття підсумків бойової підготовки підрозділів за перше півріччя 2013 року.

Найкращим у військовій частині визнано артилерійську батарею капітана Сергій Потякова. Для молодого офіцера, який обіймає цю посаду близько двох років перебувати у числі лідерів не вперше. За відносно недовгий проміжок часу він добився значних успіхів зі своїм підрозділом, а самого офіцера визнано навіть кращим командиром артилерійської батареї Збройних Сил України у 2012 році.

Проявити свої командирські та професійні якості молодий офіцер зумів у повній мірі на першому в історії Збройних Сил України конкурсі на кращий артилерійський підрозділ, що відбувся наприкінці минулого року. На всеармійських змаганнях чіткі дії тернопільського командира не залишилися поза увагою генералів й офіцерів з Генерального штабу і штабу Сухопутних військ вітчизняних Збройних Сил, які оцінювали артилеристів.

– Такий шанс дається один раз у житті, і то не всім, – зізнається командир кращої артилерійської батареї тернополянин капітан Сергій Потяков. – До цього конкурсу готувався дуже відповідально. І особовий склад налаштовував відповідно.

За словами офіцера, під час підготовки основну увагу звертав на спеціальну і технічну підготовку. Акцент робив на виконання нормативів, починаючи від одиночного і закінчуючи груповим у складі батареї. Як показує досвід, якщо нормативи виконуються, то батарея отримує добрий результат. Технічна підготовка – знання матеріальної частини і вивірки, перевірки прицільних пристроїв. Для того щоби влучити у ціль артилеристу варто врахувати чимало чинників, а для цього необхідно багато знати. Але навіть якщо обслуга правильно працює, а гармата не вивірена, то дуже велика помилка буде. Тому перед будь-якою стрільбою особовий склад перевіряє та вивіряє всі прилади. І якщо в комплексі техніка й озброєння готові і особовий склад навчений, то, як провило, проблем не виникає.

На переконання капітана Сергія Потякова, аби бути хорошим командиром, окрім власної фахової підготовки необхідно навчитися працювати і управляти особовим складом. І це, на думку офіцера, найголовніше. Те що його призначили командиром батареї велика заслуга підлеглих.

– За весь час перебування на посаді не пригадую бодай одного випадку, щоби люди мене підвели, – зізнається кращий командир артилерійської батареї. – Я прекрасно розумію, що своїми погонами та кар’єрою завдячую підлеглим. Якщо у будь-якого командира не складаються стосунки з людьми, то який би він не був розумний, гріш ціна йому.

Офіцерську дорогу Сергій обрав не випадково. Він з родини військових. Його батько підполковник запасу Олег Потяков, свого часу, впродовж багатьох років служив у ракетних військах стратегічного призначення. Саме він й прищепив сину світоглядні погляди про Вітчизну, її захист, військовий обов’язок. Сергій у дитинстві часто приходив до батька на службу і захоплювався військовими порядками, дисципліною. Тож коли, після закінчення школи, настав час юнаку зробити самостійний вибір у житті, то хлопець аніскілечки не сумнівався, що його майбутнє буде пов’язано із військовою справою. Він успішно складає вступні іспити до Сумського військового двічі орденів Червоного прапора інституту ракетних військ і артилерії імені Б. Хмельницького при Сумському державному університеті. Під час навчання дослухається до порад батька і досвідчених викладачів – основний акцент робить на такі предмети як стрільба і управління вогнем, тактика, фізична підготовка. Про інші заняття також не забуває. Найцікавіше курсанту було на практичних заняттях. Особливо під час польових виходів на полігонах. Військова справа подобалася хлопцеві. У навчанні він показував непогані успіхи.

Надії на успішну офіцерську службу Сергій почав подавати ще у курсантські роки. Зокрема, під час стажування на випускному курсі у Тернополі він проявив себе з найкращого боку і командування 11-ї окремої гвардійської артилерійської бригади запропонувало йому пов’язати подальшу службу з західноукраїнським краєм. На випускний у Суми за Сергієм прибув навіть теперішній його командир гаубичного артилерійського дивізіону підполковник Микола Ярьоменко. Новоспечений офіцер погодився їхати у Тернопіль і ніскільки про це не жалкує. Тут він продовжив вдосконалюватися та професійно зростати.

– Найголовніше для артилериста – це бойова стрільба, бо якщо він навчений, але не стріляє, то боятиметься гармати, – каже кращий командир артилерійської батареї Збройних Сил України капітан Сергій Потяков.