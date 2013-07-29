У ЗСУ приділяють особливу увагу дотриманню заходів пожежної безпеки

Як і належить, у літню спекотну пору року в частинах і установах Збройних Сил України особливу увагу приділяють дотриманню заходів пожежної безпеки. Прикладом цьому є проведене тренування, яке відбулося в 46-му Об’єднаному центрі забезпечення Тилу ЗС України, де командиром підполковник Олег Нестеров.

Під час заходу особовий склад пожежної обслуги частини на чолі із старшим прапорщиком Сергієм Різником гідно впорався з покладеними завданнями щодо ліквідації пожежі, яка умовно трапилася на технічній території центру.

Зокрема, після отримання відповідного сигналу навчальної тривоги про загоряння об’єкта, одягнуті в теплозахисні костюми військові пожежники оперативно прибули на місце “події” та, використовуючи генератори піни середньої кратності ГПС-600, у встановлений нормативами час погасили “пожежу” на майданчику зберігання тари.

Як розповів заступник начальника 46-го ОЦЗ підполковник Володимир Кропивка, враховуючи призначення центру та наявність на його території підземних резервуарів з пальним та інших важливих об’єктів, в частині завжди велику увагу приділяють питанням теоретичної і практичної підготовки пожежних розрахунків.

– Відповідно до плану бойової підготовки, в обов’язковому порядку щомісяця ми проводимо подібного змісту тренування із практичним відпрацюванням нормативів щодо ліквідації осередку спалаху на різноманітних об’єктах центру. Окрім того, з числа військовиків пожежної обслуги щоденно призначається наряд, який протягом доби стежить за дотриманням заходів пожежної безпеки на всій території частини, – розповів підполковник Володимир Кропивка.

За словами офіцера, згідно з розкладом занять та з метою вдосконалення своїх професійних навичок також чотири рази на тиждень з особовим складом двох пожежних розрахунків частини проводяться планові заняття з пожежно-стройової, тактико-спеціальної, пожежно-профілактичної підготовки та організації пожежної безпеки. Під час занять командири відділень, водії, техніки обслуги та пожежники досконало засвоюють свої функціональні обов’язки, вивчають матеріальну частину, правила безпеки на різних об’єктах, а також в практичній площині відпрацьовують нормативи щодо збору та виїзду за тривогою, гасіння пожежі, подолання смуги перешкод та встановлення автомобіля на водойму з приєднанням рукавної лінії та стволів для відбору води.

– Цілеспрямоване проведення практичних тренувань і занять сприяє підвищенню професійного рівня військовослужбовців пожежної обслуги, а відтак і їхній спроможності діяти злагоджено й грамотно за умов виникнення надзвичайних ситуацій, – зазначив підполковник Володимир Кропивка.