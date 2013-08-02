У майбутніх офіцерів ВДВ кількість польових виходів зросте на 25 відсотків
Колектив факультету високомобільних десантних військ та розвідки Військової академії (Одеса) своє професійне свято відзначає на полігоні навчального закладу.
Як розповів заступник начальника факультету з виховної роботи полковник Петро Іващенко, сьогодні, у День високомобільних десантних військ, увесь особовий склад факультету приєднається до першокурсників, які проходять навчальний збір у Центрі забезпечення навчального процесу Військової академії поблизу селища Чорноморське Одеської області.
З нагоди свята майбутні офіцери ВДВ візьмуть участь у спортивних змаганнях, подолають полосу розвідника, проведуть тактичне навчання з відпрацювання дій підрозділу у засідці, визначать кращих у стрільбі з вогнепальної зброї. Після святкового обіду урочистості продовжаться мітингом, заохоченням кращих військовослужбовців та святковим концертом, організованим курсантами спільно з військовим оркестром академії. Завершиться святкування Дня ВДВ конкурсом аматорської пісні серед курсантів четвертого курсу факультету.
З відзначенням професійного свята на факультеті фактично розпочалися заходи нового навчального року. Окрім проведення первинної військової підготовки першокурсників, наступного тижня курсанти четвертого курсу вперше здійснять стрибки з парашутом на воду.
У новому навчальному році програма підготовки офіцерів для високомобільних десантних військ у Військовій академії буде значно вдосконалена. Практичну складову навчання планують посилити за рахунок збільшення на 25 % кількості польових виходів та запровадження навчальної практики у бойових військових частинах у період інтенсивної підготовки для курсантів 1-3 курсів. Також до програми навчання включать практичні заняття з вивчення особливостей стрибків на воду, десантування на низьких висотах по-штурмовому, десантування із зависанням над площадкою та спуском за допомогою комплекту знімного бортового обладнання “Адаптер – М1”, прийнятого на озброєння цього року.
Усього за період навчання майбутні офіцери високомобільних десантних військ здійснять близько тридцяти стрибків з парашутом у різних умовах.