У майбутніх офіцерів ВДВ кількість польових виходів зросте на 25 відсотків

Як розповів заступник начальника факультету з виховної роботи полковник Петро Іващенко, сьогодні, у День високомобільних десантних військ, увесь особовий склад факультету приєднається до першокурсників, які проходять навчальний збір у Центрі забезпечення навчального процесу Військової академії поблизу селища Чорноморське Одеської області.

З нагоди свята майбутні офіцери ВДВ візьмуть участь у спортивних змаганнях, подолають полосу розвідника, проведуть тактичне навчання з відпрацювання дій підрозділу у засідці, визначать кращих у стрільбі з вогнепальної зброї. Після святкового обіду урочистості продовжаться мітингом, заохоченням кращих військовослужбовців та святковим концертом, організованим курсантами спільно з військовим оркестром академії. Завершиться святкування Дня ВДВ конкурсом аматорської пісні серед курсантів четвертого курсу факультету.

З відзначенням професійного свята на факультеті фактично розпочалися заходи нового навчального року. Окрім проведення первинної військової підготовки першокурсників, наступного тижня курсанти четвертого курсу вперше здійснять стрибки з парашутом на воду.

У новому навчальному році програма підготовки офіцерів для високомобільних десантних військ у Військовій академії буде значно вдосконалена. Практичну складову навчання планують посилити за рахунок збільшення на 25 % кількості польових виходів та запровадження навчальної практики у бойових військових частинах у період інтенсивної підготовки для курсантів 1-3 курсів. Також до програми навчання включать практичні заняття з вивчення особливостей стрибків на воду, десантування на низьких висотах по-штурмовому, десантування із зависанням над площадкою та спуском за допомогою комплекту знімного бортового обладнання “Адаптер – М1”, прийнятого на озброєння цього року.

Усього за період навчання майбутні офіцери високомобільних десантних військ здійснять близько тридцяти стрибків з парашутом у різних умовах.