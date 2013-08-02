Напередодні дня Повітряних Сил відбулися урочисті заходи

4 серпня відзначатиметься професійне свято захисників неба Батьківщини – День Повітряних Сил Збройних Сил України.

З цієї нагоди в Одесі відбулися урочистості в штабі повітряного командування “Південь”. У заході взяли участь військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, ветерани військової служби та представники місцевої влади.

Вітаючи військових авіаторів з їхнім професійним святом, командир повітряного командування “Південь” генерал-лейтенант Павло Зуєв зазначив, що сьогодні Повітряні Сили є одним з головних носіїв бойового потенціалу Українського війська, які за своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань відіграють вагому роль у напрямку зміцнення обороноздатності держави.

Роблячи акцент на пріоритетних завданнях, які поточного року доводилося вирішувати військовослужбовцям частин повітряного командування “Південь”, він, зокрема, відзначив на якісному рівні виконаний обсяг завдань щодо здійснення польотів, несення цілодобового бойового чергування з охорони повітряного простору України, надійного функціонування авіаційної техніки, а також підтримання в бойовій готовності засобів зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів.

– У цьому вбачається результат напруженої праці всіх військовослужбовців та працівників нашого з’єднання, які постійно вдосконалюють свій фаховий рівень та разом докладають великих зусиль задля того, аби мати чисте мирне небо над головою, – наголосив командир Повітряного командування “Південь”.

За його словами, поряд з виконанням найважливіших завдань щодо забезпечення безпеки держави, військові авіатори активно взаємодіють з органами місцевої виконавчої влади та цивільним населенням. Приміром тому є та суттєва допомога, яку було надано особовим складом з’єднання міським комунальним службам під час ліквідації наслідків буревію, що стався на Одещині в травні поточного року.

– Своїми діями ми ще раз підтвердили мудрий вислів, що армія і народ – єдині. Я щиро дякую вам за це, за вашу працю та бойовий вишкіл, та бажаю всім подальших успіхів у відповідальній справі захисту суверенітету і недоторканності нашої Батьківщини, – побажав присутнім генерал-лейтенант Павло Зуєв.

Також до слів привітання на адресу військових авіаторів приєдналися колишній командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Анатолій Торопчин та директор департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами Одеської міськради Григорій Зубов. А наприкінці урочистого заходу перед особовим складом з концертною програмою виступили їхні товариші по службі, у виконанні яких пролунали пісні на військово-авіаційну тематику.

У Севастополі теж відбулися урочисті збори з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України. У зборах взяли участь військовослужбовці тактичної групи “Крим” та Севастопольської бригади тактичної авіації повітряного командування “Південь”. Присутніх у залі військовослужбовців та ветеранів привітав командир тактичної групи “Крим” генерал-майор Олег Струцінський. Від імені військових моряків колег по зброї поздоровив начальник управління особового складу – заступник начальника штабу Командування ВМС ЗС України контр-адмірал Ігор Тимчук. Також привітати воїнів Повітряних Сил з професійним святом прийшли керівники Севастопольської міської державної адміністрації та міської ради, представники ветеранських та громадських організацій.

За словами командира тактичної групи “Крим” генерал-майора Олега Струцінського, на Кримському півострові налічується близько п’яти тисяч військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України, серед яких більше 200 чоловік цілодобово несуть бойове чергування. Варто зазначити, що у ці святкові дні на бойовому чергуванні, окрім підрозділів тактичної групи “Крим”, також перебувають льотчики Севастопольської бригади тактичної авіації.

Після завершення урочистої частини відбувся святковий концерт.