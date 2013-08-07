Фонд «Захисник Вітчизни – Рятівник» надав допомогу родині військовослужбовця

Не залишитися байдужими до людських проблем, дати можливість та шанс отримати необхідну медичну допомогу потребуючим – саме це покладено в основу діяльності Фонду, який під патронатом міністра оборони України Павла Лебедєва опікується соціальними проблемами військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Так, чергова адресна допомога у рамках проекту надана військовослужбовцю бригади тактичної авіації винищувальної, якою командує полковник Олег Гесь. Двадцять тисяч гривень виділено капітану Г. для лікування дитини. Командир частини у присутності особового складу бригади від імені Фонду вручив йому відповідний сертифікат.

– За п’ятнадцять років військової служби я пройшов багато життєвих випробувань, – зазначив офіцер, – але ніколи не дорікав долі за непросте військове буття та умови служби. Та коли наша родина дізналася про важкий діагноз старшого сина Артема, рак крові, я розгубився, адже на лікування потрібні великі кошти, а сімейний бюджет військового, погодьмося, не дуже розрахований на виникнення подібних непередбачених ситуацій. І я дякую засновникам Фонду за те, що у скрутний час ця благочинна організація не залишила мене наодинці з бідою. У нас з’явилася надія на те, що рекомендований курс лікування сприятиме стабілізації здоров’я сина…

Ці слова щирої подяки воїна-авіатора на адресу програми «Врятуй життя» приєдналися до десятків інших, тих, хто вже став власником грошових сертифікатів, і світлом надії для тих, хто ще потребує такої очікуваної допомоги...