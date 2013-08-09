Можаровський: Показником навченості особового складу ЗСУ є успішне проведення міжнародних навчань

– Зокрема, особовий склад Збройних Сил України взяв участь в українсько-російському навчанні “Фарватер миру-2013”, українсько-американських “Сі Бриз-2013” та “Репід Трайдент-2013”, – розповів він та повідомив, що незабаром на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області розпочнеться спільне навчання “Кленова Арка-2013”.

Воно суттєво відрізнятиметься від попередніх навчань цієї серії за масштабами: задачі у польових умовах виконуватиме не рота, а багатонаціональний батальйон. До його складу увійдуть підрозділи Збройних Сил України, Канади, Польщі та Литовської Республіки загальною чисельністю близько 250 українських та 170 іноземних військовослужбовців.

– Важливим заходом в розвитку взаємодії наших Збройних Сил з арміями Російської Федерації та Білорусі стало тристороннє навчання “Слов’янська співдружність-2013”, проведене минулого місяця у Волгоградській області Російської Федерації. Від Збройних Сил України до цього заходу залучався механізований підрозділ, – повідомив Володимир Можаровський.

Високі оцінки, у тому числі від керівного складу міжнародних організацій, отримують підрозділи Збройних Сил України, які залучені до виконання завдань у рамках міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки.

– Зокрема, нещодавно своє задоволення діяльністю українських миротворців зі складу 56-го окремого вертолітного загону ЗС України висловив під час перевірки командувач сил Місії ООН у Ліберії, – відзначив заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський.