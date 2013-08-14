У Львові зібралися найвлучніші стрільці армій держав-учасниць СНД

12:09, 14 серпня 2013
Військо
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У Львові, на базі Академії Сухопутних військ Збройних Сил України відбулося урочисте відкриття Чемпіонату дружніх армій держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав зі стрільби з штатної зброї.

Змагання організовано за участі керівництва Управління спорту Міністерства оборони України, навчально-спортивної  бази літніх видів спорту МО України та кафедри  фізичного виховання і спорту Академії.

Під час урочистого відкриття змагань тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління спорту Міністерства оброни України полковник Віктор Довгодько у своєму виступі наголосив на тому, що Чемпіонат є чудовою можливістю поділитись досвідом, продемонструвати свою підготовку та визначити найвлучніших.

Виступаючи перед присутніми, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Академії полковник Андрій Слюсаренко привітав учасників з початком змагань та побажав їм влучності й великої кількості вражених мішеней.

Згідно з положенням Чемпіонату, після пристрілки зброї 32 учасники з Білорусі, Росії, Казахстану та України змагатимуться за звання найкращого стрільця у стрільбі з автомата АК-74 та пістолета ПМ .

Після завершення змагань компетентне журі, на чолі з головним суддею  Чемпіонату – начальником Управління фізичної підготовки Центрального управління повсякденної діяльності і підготовки військ (сил) Збройних Сил України полковником Олегом  Чернявським, визначить  переможців.

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