У Львові зібралися найвлучніші стрільці армій держав-учасниць СНД

Змагання організовано за участі керівництва Управління спорту Міністерства оборони України, навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України та кафедри фізичного виховання і спорту Академії.

Під час урочистого відкриття змагань тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління спорту Міністерства оброни України полковник Віктор Довгодько у своєму виступі наголосив на тому, що Чемпіонат є чудовою можливістю поділитись досвідом, продемонструвати свою підготовку та визначити найвлучніших.

Виступаючи перед присутніми, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Академії полковник Андрій Слюсаренко привітав учасників з початком змагань та побажав їм влучності й великої кількості вражених мішеней.

Згідно з положенням Чемпіонату, після пристрілки зброї 32 учасники з Білорусі, Росії, Казахстану та України змагатимуться за звання найкращого стрільця у стрільбі з автомата АК-74 та пістолета ПМ .

Після завершення змагань компетентне журі, на чолі з головним суддею Чемпіонату – начальником Управління фізичної підготовки Центрального управління повсякденної діяльності і підготовки військ (сил) Збройних Сил України полковником Олегом Чернявським, визначить переможців.