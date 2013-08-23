Над командуванням ВМС підняли Державний Прапор, подарований Тернопільською ОДА
Сьогодні під час урочистого шикування офіцерів Командування ВМС ЗС України здійснено ритуал урочистого підняття Державного Прапору України та Прапору ВМС ЗС України.
Відтепер над Командуванням українських ВМС майорить Державний Прапор України розміром 6 на 9 метрів, переданий напередодні свята морякам Тернопільською обласною державною адміністрацією. Ініціатива цього заходу належить голові Тернопільської облдержадміністрації Валентину Хоптяну, а реалізувати задумане вдалося за фінансової допомоги підприємців Тернопільщини. Тернополяни передали прапори також підшефним кораблям і військовим частинам, зокрема, екіпажам корвету “Тернопіль”, рейдового буксирного судна “Кременець”, протипожежного катеру “Борщів”, морського водолазного судна “Почаїв”, а також особовому складу берегового ракетного дивізіону.
Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн привітав присутніх зі святом і наголосив, що сьогодні Державний Прапор України відомий в усіх країнах світу, і військові моряки мають до цього безпосереднє відношення.
– Наші кораблі з честю несуть Державний та військово-морський прапори України над водами Світового океану. Вже багато років національний флот є активним і повноправним партнером в багатьох заходах військово-морського співробітництва, під час яких гідно представляє нашу державу і її Прапор у різних регіонах світу, – зазначив віце-адмірал Юрій Іл’їн.
Командувач додав, що в даний час корабель управління “Славутич”, який під час серпневої активації з’єднання Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLAСKSEAFOR є штабним кораблем, входить до порту Новоросійськ, де також продемонструє Державний Прапор України.
Під час церемонії згідно з наказом командувача ВМС ЗС України було заохочено групу кращих військовослужбовців. Шикування особового складу з нагоди урочистого підняття Державного Прапору України відбулися також за місцями дислокації, на кораблях і у берегових частинах флоту.
Цього ж дня заступник командувача ВМС ЗС України з виховної та соціально-психологічної роботи капітан 1 рангу Андрій Урсол, військовий оркестр Центру військово-музичного мистецтва та підрозділ почесної варти флоту спільно з керівництвом міста Севастополя та представниками громадськості взяли участь в урочистому мітингу та церемонії підняття Державного Прапору України біля будинку міської державної адміністрації.