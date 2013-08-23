Над командуванням ВМС підняли Державний Прапор, подарований Тернопільською ОДА

Відтепер над Командуванням українських ВМС майорить Державний Прапор України розміром 6 на 9 метрів, переданий напередодні свята морякам Тернопільською обласною державною адміністрацією. Ініціатива цього заходу належить голові Тернопільської облдержадміністрації Валентину Хоптяну, а реалізувати задумане вдалося за фінансової допомоги підприємців Тернопільщини. Тернополяни передали прапори також підшефним кораблям і військовим частинам, зокрема, екіпажам корвету “Тернопіль”, рейдового буксирного судна “Кременець”, протипожежного катеру “Борщів”, морського водолазного судна “Почаїв”, а також особовому складу берегового ракетного дивізіону.

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн привітав присутніх зі святом і наголосив, що сьогодні Державний Прапор України відомий в усіх країнах світу, і військові моряки мають до цього безпосереднє відношення.

– Наші кораблі з честю несуть Державний та військово-морський прапори України над водами Світового океану. Вже багато років національний флот є активним і повноправним партнером в багатьох заходах військово-морського співробітництва, під час яких гідно представляє нашу державу і її Прапор у різних регіонах світу, – зазначив віце-адмірал Юрій Іл’їн.

Командувач додав, що в даний час корабель управління “Славутич”, який під час серпневої активації з’єднання Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLAСKSEAFOR є штабним кораблем, входить до порту Новоросійськ, де також продемонструє Державний Прапор України.

Під час церемонії згідно з наказом командувача ВМС ЗС України було заохочено групу кращих військовослужбовців. Шикування особового складу з нагоди урочистого підняття Державного Прапору України відбулися також за місцями дислокації, на кораблях і у берегових частинах флоту.

Цього ж дня заступник командувача ВМС ЗС України з виховної та соціально-психологічної роботи капітан 1 рангу Андрій Урсол, військовий оркестр Центру військово-музичного мистецтва та підрозділ почесної варти флоту спільно з керівництвом міста Севастополя та представниками громадськості взяли участь в урочистому мітингу та церемонії підняття Державного Прапору України біля будинку міської державної адміністрації.