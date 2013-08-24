Віктор Янукович присвоїв чергові військові звання командному складу Збройних Сил України

З нагоди Дня незалежності України Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович своїм Указом № 453/2013 присвоїв чергові військові звання генералам і офіцерам Збройних Сил України.

Так, військове звання “адмірал” присвоєно командувачу Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адміралу Іл’їну Юрію Івановичу. Військове звання “генерал-лейтенант” – першому заступнику командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майору Дроздову Сергію Семеновичу, командиру 6 гвардійського армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майору Хомчаку Руслану Борисовичу. Військове звання “генерал-майор” – начальнику Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України полковнику Кравчуку Миколі Івановичу, начальнику штабу - першому заступнику начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України полковнику Криштуну Ігорю Леонідовичу, начальнику штабу - першому заступнику командира 8 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України полковнику Павловському Ігорю Валентиновичу, начальнику державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус” імені І.Г.Харитоненка полковнику Свідлову Юрію Івановичу, начальнику 169 навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України полковнику Танцюрі Ігорю Івановичу. Військове звання “контр-адмірал” –начальнику центру морських операцій Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітану 1 рангу Тарасову Андрію Андрійовичу.

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