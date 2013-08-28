Український персонал у Афганістані передислоковано до складу італійського контингенту

Візит відбувся на запрошення Головнокомандувача Збройних сил Литовської Республіки та був присвячений закриттю литовської Групи з реконструкції афганської провінції Гор (м. Чагчаран), у складі якої виконують обов’язки 15 військовослужбовців Збройних Сил України. У зв’язку з цим досягнуто домовленості з італійською стороною щодо передислокації українського національного персоналу у повному складі з м. Чагчаран до м. Герат (Регіональне командування “Захід”), до складу контингенту Італійської Республіки. Технічну угоду між Україною та Італійською Республікою стосовно спільного виконання завдань в Афганістані підписано у серпні 2013 року.

Під час роботи в Афганістані заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Віктор Муженко зустрівся з начальником штабу Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (МССБ) генералом Батісті (ЗС Італії), керівництвом Регіонального командування “Захід”, у підпорядкуванні якого знаходилася литовська Група з реконструкції провінції Гор, представниками військових контингентів інших країн-контрибуторів МССБ, а також афганських урядових структур. Члени делегації ЗС України мали нагоду відвідати місця розташування українського національного персоналу у містах Кабул, Чагчаран і Кандагар та ознайомитися з умовами їх службової та повсякденної діяльності.

Начальник штабу МССБ генерал Батісті (ЗС Італії) позитивно оцінив рівень підготовки і діяльності українського національного персоналу та висловив сподівання на продовження участі українських військових в операції коаліційних сил в Афганістані.