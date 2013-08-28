На Чернігівщині стартував конкурс на кращий танковий взвод Збройних Сил України

На змагання прибули представники трьох армійських корпусів Сухопутних військ і танкісти окремої бригади берегової оборони Військово-Морських Сил ЗС України. Десять днів 63 військовослужбовці виборюватимуть для свого взводу право називатися кращими танкістами вітчизняного війська.

Під час урочистого відкриття конкурсу перший заступник командувача Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Сергій Бессараб побажав учасникам виявляти бойове братерство, допомагати один одному, та здобути звання найкращого у чесній боротьбі.

Учасники змагань пройшли медичний огляд та склали заліки із заходів безпеки під час навчань, практичних стрільб і водіння.

Під час жеребкування оргкомітет закріпив техніку за кожним екіпажем та визначив порядок виконання вправ. Танкісти вже приступили до прийому бойових машин. Вони здійснять контрольний пробіг та підготують закріплену за екіпажами техніку до виконання стрільб.

За умовами конкурсу, учасники змагань випробуватимуть себе у фізичній підготовці, виконуватимуть військові нормативи, водитимуть танки, стрілятимуть штатним артилерійським пострілом і змагатимуться в швидкісній та дуельній стрільбі танків.