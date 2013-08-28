Віце-адмірал Володимир Безкоровайний: “Військово-Морські Сили: минуле та майбутнє”

Автор добре відомий в Україні та за її межами не тільки як військовий діяч – командувач флоту України, але й як військовий науковець, аналітик і публіцист. Він є членом-кореспондентом Академії наук України, теоретиком і організатором військово-морської справи, підтвердженням чому стала його книга.

Прибув Володимир Безкоровайний в Україну за покликом серця вже сформованим флотоводцем, з посади командира наймогутнішої в колишньому СРСР 3-ї флотилії ракетних підводних крейсерів стратегічного призначення (РПКСП) північного флоту, на якому пройшов усі ступені службового росту – від лейтенанта до віце-адмірала. Тому й роздуми свої починає з часу командування дивізією РПКСП, аналізуючи ситуацію розвалу флоту та СРСР з позиції флотоводця, у підпорядкуванні якого у той час були сотні ядерних стратегічних балістичних ракет.

Далі розповідь йде про шлях повернення на Батьківщину і про непрості роки відродження, становлення і розвитку національного флоту. Левову частку книги присвячено розподілу Чорноморського флоту колишнього СРСР, переговорного процесу України з Російською Федерацією, учасником яких був автор. Читач дізнається про події, як кажуть, з перших вуст. Особливо цінними не лише для військових моряків, а й для військових істориків стануть спогади командувача про підготовку перших оперативно-тактичних навчань “Море-96” та першого трансатлантичного походу загону кораблів ВМС України до США в 1996 році, коли світу було заявлено про остаточне формування українського військового флоту як виду Збройних Сил України.

Завершується книга роздумами віце-адмірала про розвиток воєнного мистецтва Військово-Морських Сил України в нових умовах, про значення флоту для держави, що стане особливо цінним матеріалом для сучасних політиків, державних діячів, адміралів і командирів українського флоту.

Свою працю Володимир Герасимович присвятив “особовому складу Військово-Морських Сил України, патріотизм якого забезпечив збереження територіальної цілісності і відновлення статусу України як морської держави”. Яка праця і скільки втраченого здоров’я стоїть за реалізацією вищенаведених слів присвячення, знають віце-адмірал і всі ті офіцери, які служили під його керівництвом і “збудували” сучасні національні Військово-Морські Сили.