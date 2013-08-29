У Дитячому оздоровчому таборі ім. Ю.Гагаріна закрили літній сезон відпочинку

Разом з юними вихованцями в урочистій події взяли участь і військовослужбовці Одеського гарнізону на чолі із заступником начальника гарнізону з виховної роботи полковником Сергієм Масленком. Від імені командувача Південного оперативного командування генерал-майора Анатолія Сиротенка він подякував військовослужбовцям та цивільному персоналу табору за якісно проведений сезон відпочинку та оздоровлення дітей, відзначивши професіоналізм та педагогічні якості керівництва, вихователів та персоналу закладу.

Для гостей свята діти підготували яскраву концертну програму з пісенними та танцювальними номерами. Також вони подякували поварам, офіціантам та технічним працівникам за смачну їжу та комфортні побутові умови, вручивши їм виготовлені власними руками подарунки. Начальник Одеського гарнізону генерал-майор Анатолій Сиротенко заохотив кращих працівників закладу грамотами та подяками.

Як розповіла директор оздоровчого закладу Лариса Сергєєва, впродовж цьогорічного сезону в оздоровчому таборі Міністерства оборони України відпочили близько п’яти сотень дітей військовослужбовців віком від 8 до 14 років з різних регіонів України.

Програма відпочинку дітей була насичена різноплановими культурно-розважальними та спортивними заходами, інтелектуальними та фізичними змаганнями. Упродовж чотирьох літніх табірних змін “гагарінці” брали участь у зустрічах з військовослужбовцями гарнізону та ветеранами Великої Вітчизняної війни, воєнізованих змаганнях “Зірниця” на території Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-а берегова батарея, урочисто відзначили 60-річня з дня відкриття табору, ознайомилися з роботою кінологів МВС, відвідували театри та численні визначні місця причорноморського міста, дитячі розважальні центри.

Із завершенням літнього сезону діяльність дитячого оздоровчого закладу Міністерства оборони України не припинятиметься. Як запевнила директор табору Лариса Сергєєва, у подальших планах колективу – проведення необхідного ремонту будівель та споруд, обладнання на території дитячого майданчика із казковими персонажами та мотивами, вдосконалення спортивної бази.