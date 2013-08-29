Павло Лебедєв вручив державні нагороди військовослужбовцям та працівникам ЗС України

У заході також взяли участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, заступники глави оборонного відомства та заступники начальника Генерального штабу ЗС України, керівники структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України.

Павло Лебедєв подякував військовослужбовцям, державним службовцям та працівникам ЗС України за сумлінну службу та вручив державні нагороди згідно Указу Президента України та Грамоти Верховної Ради України.

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, високопрофесійне виконання службового обов’язку та з нагоди 22-ї річниці незалежності України Указом Президента України нагороджено державними нагородами групу військовослужбовців та працівників Збройних Сил України.

Так, орденом “За заслуги” І ступеня нагороджено художнього керівника Національного президентського оркестру Міністерства оборони України полковника у відставці Молотая Анатолія Михайловича.

Орденом “За заслуги” ІІ ступеня командира 8 армійського корпусу Сухопутних військ генерал-лейтенанта Петра Литвина.

Орденом “За заслуги” ІІІ ступеня нагороджено першого заступника Міністра оборони України Олійника Олександра Миколайовича.

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня – генерал-лейтенанта Попко Сергія Миколайовича, полковника Голоднюка Олександра Миколайовича.

Орденом Данила Галицького нагороджено полковників Артеменка Сергія Павловича, Воронченка Ігоря Олександровича, Киричка Олександра Петровича, Пономарьова Олександра Васильовича, Христенка Олега Миколайовича, підполковника Ніколюка Віктора Дмитровича.

Медаллю “За військову службу Україні” – полковника Бережного Андрія Олександровича, полковника Мельника Ігоря Валерійовича.

Медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня – полковника Тимошевського Віталія Васильовича, підполковника Князева Олександра Миколайовича.

Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України” присвоєно доктору технічних наук, професору Леонтьєву Олексію Борисовичу та доктору технічних наук, професору Росю Анатолію Олександровичу.

Почесне звання “Заслужений лікар України” присвоєно полковнику медичної служби Барбазюку Олексію Андрійовичу, лікареві-ревматологу Харітоновій Олені Михайлівні.

Почесною Грамотою Верховної Ради України нагороджено генерал-майора Федорова Ігоря Васильовича, капітана 1-го рангу Гапонова Володимира Володимировича. Грамотою Верховної Ради України – полковника юстиції Дем’яненка Дмитра Юрійовича, підполковника Маловічка Євгенія Володимировича.

Наказом Міністра оборони України за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового обов’язку та виявлені при цьому високий професіоналізм відзнакою Міністерства оборони України нагороджено полковника Камеш Сергія Івановича.