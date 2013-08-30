Командування українських ВМС відвідав заступник командувача Морським компонентом НАТО “Нортвуд”

Сьогодні, 30 серпня, у штабі українського флоту відбулася протокольна зустріч тимчасово виконуючого обов’язки командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірала Сергія Єлісєєва із заступником командувача Морським компонентом НАТО “Нортвуд” віце-адміралом Крістіаном Канова (ВМС Франції), делегація якого перебуває у Севастополі в рамках візиту до міста кораблів зі складу 2-ї Постійно діючої військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2).

Під час зустрічі сторони обговорили питання поглиблення дружніх стосунків і розвитку співпраці між флотами країн світу задля зміцнення безпеки на морі. Також приділили увагу питанням, пов’язаним з підготовкою активів українських ВМС до участі у багатонаціональній операції з протидії піратству на морі “Океанський щит”.

Віце-адмірал Сергій Єлісєєв зазначив, що наразі успішно завершується підготовка фрегату “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом і оглядовою командою на борту до тривалого походу в район Аденської затоки, подякував за сприяння з боку експертів штабів НАТО у справі адаптування нових підходів у системі підготовки відповідних активів ВМС ЗС України.

Віце-адмірал Крістіан Канова висловив від імені командувача Морським компонентом НАТО “Нортвуд” вдячність українській стороні за участь в операції “Активні зусилля” у Середземному морі та наступну участь активів ВМС ЗС України в багатонаціональних операціях з протидії піратству на морі в районі Аденської затоки.

Як повідомлялося, з 29 серпня до 2 вересня триває візит до порту Севастополя кораблів зі складу 2-ї Постійно діючої військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2) – флагманського корабля “FGS Mosel” (ВМС ФРН), тральщика “FGS Rottweil” (ВМС ФРН) і тральщика “TCG Erdemli” (ВМС Туреччини). Візит відбувається у відповідності до Переліку заходів військового співробітництва Збройних Сил України на серпень-вересень 2013 року.