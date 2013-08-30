Лебедєв пообіцяв, що у 2014 році зарплати військових зростуть вдвічі

Про це сьогодні, 30 серпня, під час брифінгу в приміщенні Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” заявив Міністр оборони України Павло Лебедєв.

Суттєве підвищення грошового забезпечення вже було проведено 2012 року для військовослужбовців Військово-Морських Сил, льотчиків і фахівців наземних служб безпеки польотів, десантників і спецназу.

– Ми почали підвищувати зарплати з 1 квітня цього року, а потім у кілька етапів знову збільшимо оклад по 20% через кожні 3 місяці, – наголосив Павло Лебедєв. Тобто, у 2014 році підвищення складе 100%, отже заробітна плата збільшиться у 2 рази.

Так, наприклад, зарплата стрільця збільшиться з 1500 грн до 3000 грн, а старшина замість 2500 грн буде отримувати 5000 грн.

– Якщо ми подивимося на середньостатистичний рівень зарплат у країні, то оклад, який отримуватимуть наші контрактники, можна вважати гідним, – переконаний Міністр оборони України Павло Лебедєв.