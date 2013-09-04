Військові Бахчисарайського гарнізону, що планують звільнитися у запас пройшли перепідготовку

У кримському містечку Бахчисарай відбулася урочиста церемонія випуску слухачів першого набору в рамках спільного проекту Міністерства оборони України та Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) “Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України” за програмою “Інформаційний менеджмент”.

Протягом 3 місяців (500 навчальних годин) 30 військовослужбовців частин Бахчисарайського гарнізону, що планують у найближчий час звільнитися у запас проходили професійну перепідготовку. Заняття зі слухачами проводили викладачі Севастопольського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. За програмою підготовки військові вивчали менеджмент, маркетинг, сучасні інформаційні технології, ділову англійську мову.

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