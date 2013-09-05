На Сумщині розпочалася підготовка військових інженерів до ротації в Косово

Керівництво військової частини повідомило, що до складу цього підрозділу увійшло 27 військовослужбовців, з яких комплектуватимуться групи інженерно-технічного забезпечення, розгороджень, розмінувань та забезпечення.

Військовослужбовці вже пройшли ретельний відбір з фахової та фізичної підготовки, перевірку рівня знань з іноземної мови та психологічної стійкості.

В подальшому на наступних етапах, програмою підготовки передбачені заняття у складі груп. Військові інженери вдосконалять дії щодо розмінування місцевості, об’єктів, шляхів руху, знешкодження мін, відновлення інфраструктури, улаштування переходів та виконання будівельних робіт.