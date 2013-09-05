На Сумщині розпочалася підготовка військових інженерів до ротації в Косово
18:45, 05 вересня 2013Військо
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На базі 91-го інженерного полку 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України розпочався етап одиночної підготовки військовослужбовців-інженерів, що увійдуть до складу національного контингенту чергової ротації в Косово.
Керівництво військової частини повідомило, що до складу цього підрозділу увійшло 27 військовослужбовців, з яких комплектуватимуться групи інженерно-технічного забезпечення, розгороджень, розмінувань та забезпечення.
Військовослужбовці вже пройшли ретельний відбір з фахової та фізичної підготовки, перевірку рівня знань з іноземної мови та психологічної стійкості.
В подальшому на наступних етапах, програмою підготовки передбачені заняття у складі груп. Військові інженери вдосконалять дії щодо розмінування місцевості, об’єктів, шляхів руху, знешкодження мін, відновлення інфраструктури, улаштування переходів та виконання будівельних робіт.
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