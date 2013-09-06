На фрегаті “Гетьман Сагайдачний” встановлено сучасне стоматологічне обладнання

Забезпечення корабля стоматологічним, діагностичним, лабораторним обладнанням та медичними препаратами для лікування і профілактики захворювань здійснено Військово-медичним клінічним центром Кримського регіону.

Під час перебування на фрегаті “Гетьман Сагайдачний”, командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Юрій Іл’їн ознайомився з можливостями медичної служби корабля та наголосив на необхідності бути спроможними надати своєчасну і якісну кваліфіковану медичну допомогу.

Адмірал Юрій Іл’їн відзначив факт появи на фрегаті сучасного стоматологічного обладнання. Він висловив переконання, що сучасним медичним обладнанням, у тому числі й стоматологічним, повинні оснащуватися й інші кораблі флоту. І така робота, як запевнив керівник виду Збройних Сил України, буде неодмінно проводитися.

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Юрій Іл’їн подякував начальнику Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону полковнику медичної служби Миколі Пилипенку та всьому колективу медичного закладу за зусилля у підготовці корабля до походу.

Нове стоматологічне обладнання на фрегаті “Гетьман Сагайдачний” освятив настоятель храму св. прав. воїна Феодора (Ушакова) при Академії ВМС ім. П.Нахімова отець Ігор.

За інформацією начальника Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону полковника медичної служби Миколи Пилипенка, нове обладнання дозволить на більш якісному і високому рівні, з залученням сучасних технологій і матеріалів, з максимальною комфортністю для хворих надавати кваліфіковану стоматологічну медичну допомогу.

Офіцер також розповів, що в підготовчий до походу період фахівцями Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону спільно з медичною службою командування флоту проведено ряд відповідних заходів. Зокрема, всьому особовому складу корабля здійснено санацію ротової порожнини.

Полковник медичної служби Микола Пилипенко, наголосив, що виконання завдань походу протягом кількох місяців потребує бути в готовності надати спеціалізовану відповідну медичну допомогу, у тому числі й стоматологічну. Тому було прийнято рішення, що під час походу медична служба корабля буде посилена фахівцями, які надаватимуть хірургічну, стоматологічну і терапевтичну допомогу, а також допомогу в профілактиці інфекційних хвороб. Зокрема, в похід вирушить і лікар-стоматолог – начальник відділення щелепно-лицевої хірургії капітан медичної служби Вадим Врабіє, який має досвід участі у миротворчих операціях.

Як повідомлялося, фрегат “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом і оглядовою командою на борту готується до участі в багатонаціональних операціях з протидії піратству на морі “Океанський щит” і “Аталанта”.