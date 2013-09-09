Армієць виборов золото на чемпіонаті України з гирьового спорту

Участь у цих змаганнях взяли збірні команди 11 областей України. У складі команди Львівської області змагався і представник навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України (м. Львів) капітан Володимир Андрейчук.

У нелегкій боротьбі львів’яни зуміли показати достойні результати: капітан Володимир Андрейчук посів перші місця в поштовху, ривку 32 кг гирі (109+140 підйомів) та сумі двоборства 179 очок, тим самим виборовши “золото” Чемпіонату у своїй ваговій категорії до 68 кг. У поштовху 32 кг гир по довгому циклу він був другим.

За результатами змагань було сформовано збірну команду України для участі в Кубку світу з гирьового спорту, до складу якої увійде й капітан Володимир Андрейчук. Спортивне змагання відбудеться 20-22 вересня цього року в латвійському місті Вентспілс.