Розпочинається командно-штабна фаза тактичного навчання “Кленова арка – 2013”

Близько 130 військовослужбовців Збройних сил України, Канади, Польщі та Литовської Республіки протягом трьох днів у форматі роботи штабів батальйону та рот відпрацьовуватимуть практичні елементи керівництва багатонаціональними підрозділами. За допомогою засобів імітаційного моделювання вони координуватимуть дії підлеглих під час здійснення маршу, зосередження у базовому таборі, заняття зони відповідальності та її контроль.

Як розповів співкерівник навчання від ЗС України, заступник командира 80-го окремого аеромобільного полку підполковник Володимир Шворак, під час командно-штабної фази відбудеться злагодження дій командного складу батальйону та підпорядкованих підрозділів.

– Офіцери удосконалять свої навички щодо дій у багатонаціональному середовищі та управління підрозділами за стандартами армій провідних країн світу. Це дозволить вже після церемонії відкриття навчання “Кленова арка – 2013”, що відбудеться 13 вересня, якісно розпочати польову фазу. Основними завданнями “Кленової арки – 2013” стануть підготовка штабу багатонаціонального батальйону та особового складу підрозділів до проведення операцій з підтримання миру в умовах міста, – зазначив підполковник Володимир Шворак.

Цьогорічний захід буде суттєво відрізнятися від попередніх за масштабами. Якщо минулих років практична фаза навчання проводилася в масштабі роти, то “Кленова арка – 2013” передбачає, що завдання виконуватиме багатонаціональний батальйон, до якого увійдуть підрозділи Збройних сил України, Польщі та Литовської Республіки.