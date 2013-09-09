У Севастополі відбулися українсько-польські переговори за участі Міністрів оборони

Вони пройшли з метою продовження діалогу на рівні глав оборонних відомств України та Польщі, визначення актуального стану та перспектив подальшого розвитку двостороннього співробітництва в оборонній сфері.

За словами Міністра оборони України Павла Лебедєва, під час переговорів було обговорено як низку питань військово-технічного співробітництва, так і колективної безпеки, а також проведення спільних навчань.

– Серед багатьох інших питань ми обговорили питання створення українсько-польско-литовської бригади, – зазначив Павло Лебедєв. – Планується, що до кінця поточного року ця пропозиція буде винесена на розгляд Верховної Ради України. Це, у першу чергу, один з кроків на шляху розвитку євроінтеграційних процесів в Україні.