Юнаки і дівчата зі всієї України вчилися у миколаївських десантників захищати Вітчизну

За словами координатора цієї організації Михайла Харечко, основна мета подібних зборів, проста – дати юнакам та дівчатам можливість відчути на собі, що таке військова служба. Для цього молодь, починаючи від 15 років, а це – школярі, ліцеїсти та студенти знайомлять з армійським побутом.

– Юнаки та дівчата протягом чотирьох днів жили по військовому розпорядку дня. Зовсім незнайомих між собою людей це зближує, виховує почуття колективізму, вчить бути патріотами своєї Вітчизни, – наголосив керівник організації.

Наразі – це вже четвертий збір. До цього Всеукраїнська громадська організація “Громадський рух “За Майбутнє” побувала у житомирських десантників, кримських морпіхів і чернігівських танкістів. І скрізь, як стверджують організатори, молоді учасники зборів везли додому яскраві і гострі за емоційною силою відчуття.

За словами виконуючого обов’язки заступника командира бригади з виховної роботи майора Олександра Жолудя, юнаків та дівчат за кілька днів навчили ходити стройовим кроком, одягати і знімати загальновійськовий захисний комплект, а також, стріляти з автомата, кулемета, снайперської гвинтівки та пістолета.

– Дівчата і хлопці навіть спробували свої сили на важкій смузі розвідника. Пройти її складно навіть для підготовлених воїнів, а тут зовсім юні. Утім, хлопці пройшли це випробування гідно, – надав свою оцінку досвідчений офіцер-десантник.

На завершення зборів керівництво громадської організації та командування 79-ї окремої аеромобільної бригади нагородило кращих учасників грамотами та призами.