Триває офіційний візит в Україну військової делегації Республіки Казахстан

Сторони обговорили ключові аспекти та перспективи співпраці між збройними силами двох держав.

В ході офіційних двосторонніх переговорів українська сторона презентувала гостям матеріали щодо стану та перспектив реформування та розвитку Збройних Сил України, участі українських військовослужбовців в операціях з підтримання миру та безпеки. Також відбувся обмін поглядами щодо вивчення досвіду переходу Збройних Сил України на професійну основу, їх комплектування військовослужбовцями за контрактом, стимули щодо залучення громадян на військову службу за контрактом, обмін досвідом з питань розвитку професійного сержантського корпусу тощо.

Обопільний інтерес становили питання підготовки військовослужбовців ЗС Республіки Казахстан у військових закладах ЗС України.

По завершенню переговорів відбулася церемонія запису у Книзі Почесних Гостей. Також перший заступник Міністра оборони Республіки Казахстан – начальник Генерального штабу ЗС Республіки Казахстан генерал-полковник Сакен Жасузаков здійснив візит ввічливості до Міністра оборони України Павла Лебедєва.

Планується, що в рамках офіційного візиту в Україну військова делегація Республіки Казахстан відвідає 95-ту окрему аеромобільну бригаду та Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова Національного авіаційного університету.