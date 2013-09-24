“Гетьман Сагайдачний” та група спецпризначення завершують підготовку до участі в антипіратських операціях

Під час проведення на кораблі медіа-дня для вітчизняних ЗМІ, командувач ВМС ЗС України адмірал Юрій Іл’їн зазначив, що направлення військового корабля в район проведення антипіратських операцій НАТО і Європейського Союзу є дуже важливим для нашої держави. — Перш за все, це стосується захисту наших національних інтересів, а як відомо, найголовнішим національним інтересом є людина, - наголосив керівник виду Збройних Сил України. Додавши, що за останні два роки 52 наших співвітчизника перебували у полоні у піратів, адмірал Юрій Іл’їн висловив думку, що прийняте на політичному рівні рішення про приєднання України до цих операцій свідчить про турботу політичного керівництва держави стосовно захисту кожного громадянина країни, де б він не перебував.

Звертаючись до особового складу корабля, командувач українських ВМС наголосив, що під час підготовки фрегату, вертольоту і підрозділу спецпризначення здійснено дуже великий обсяг робіт. Він також подякував керівництво міста Севастополя за надану допомогу в підготовці до походу, а також колективи судноремонтних підприємств регіону, які долучалися до відновлення технічної готовності корабля.

— Допомога флотської столиці держави важлива і суттєва, як у підготовці до плавання цього корабля, так і в повсякденній діяльності вітчизняних ВМС, - сказав адмірал Юрій Іл’їн.

Своєю чергою, голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, який також відвідав корабель напередодні початку походу, запевнив, що виконавча влада намагатиметься зробити все для того, щоб побутові проблеми, пов’язані з життєзабезпеченням сімей учасників походу, вирішувалися оперативно.

В інтерв’ю журналістам глава міста додав, що міськадміністрація і міськрада беруть шефство над сім’ями військовослужбовців, які йдуть в похід.

Голова Севастопольської міської ради Юрій Дойніков, зі свого боку, повідомив, що з сьогоднішнього дня для членів сімей військовослужбовців відкрита “гаряча лінія”, і назвав номер телефону. Він також подарував морякам від імені міськради книги про Севастополь і флот.

Благочинний Севастопольського округу протоієрей Сергій (Халюта), перебуваючи сьогодні на борту фрегата, повідомив, що в похід на кораблі вперше в історії українського флоту відбуде священик – православний священик ієрей Ніколай.

Сьогодні ж на борт “Гетьмана Сагайдачного” із Свято-Володимирського собору в Херсонесі доставлено ікону Святителя Миколая, яку влітку цього року українському флоту було урочисто вручено представниками керівництва Української Православної Церкви.

— Сьогодні ця ікона принесена сюди, і Святитель Миколай, покровитель моряків, разом з воїнами піде в цей складний похід на фрегаті “Гетьман Сагайдачний”, - зазначив благочинний Севастопольського округу.

На кораблі здійснено молебень, священики благословили воїнів на ратний подвиг.

Свою творчість і гарний настрій подарували цього ж дня морякам під час концерту на вертолітному майданчику фрегату “Гетьман Сагайдачний” музиканти і солісти популярних груп “НеАнгели” і “С.К.А.Й.”.

Як планується, 24 вересня фрегат “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом Ка-27 та групою спеціального призначення вийде з порту Севастополя з метою вже безпосередньої підготовки до виконання завдань операції з протидії піратству на морі “Океанський щит” і операції ЄС “Аталанта” в районі, наближеному до району проведення операцій.