Президент України присвоїв Севастопольській бригаді тактичної авіації ім’я Покришкіна

Указом Президента України №531/2013 від 26 вересня 2013 року 204-й Севастопольській бригаді тактичної авіації повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України присвоєне почесне ім’я Олександра Покришкіна

Документ підписано з метою увічнення пам’яті тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації Олександра Івановича Покришкіна, та враховуючи високий професіоналізм, зразкове виконання поставлених завдань, вагомий внесок у зміцнення боєздатності Повітряних Сил Збройних Сил України особового складу 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Відтепер військова частина іменуватиметься – 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна повітряного командування “Південь” Повітряних Сил Збройних Сил України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter